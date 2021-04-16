В Кургане раскрыли, когда отремонтируют горсад

Обновлением горсада Кургана займется новый подрядчик (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 15 июня планируется завершить работы в городском саду. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба областного правительства.

«Благоустройство курганского Горсада планируют завершить до 15 июня. Сделает это новый подрядчик», — рассказали в пресс-службе. Прежний подрядчик выплатил штраф 2 млн рублей. Он до 15 мая должен устранить все недостатки.

В правительстве отметили, что всего в горсаду убрали 25 деревьев. Вместо них в 2021 году высадят 30 взрослых саженцев высотой до 6 метров. До 1 июля в парке должны сделать освещение основных аллей и подсветку деревьев.

Горожане заметили отсутствие деревьев в части парка в середине апреля. Власти Кургана объяснили, что были убраны только больные растения. В контракте, о котором стало известно в январе, планировалось вырубить 23 дерева. Аллея у храма, где тоже были убраны деревья, в документе указана не была.

Летом 2020 года стало известно о начале благоустройства горсада Кургана. На него было выделено 27,288 млн рублей. Парк должна была обновить тюменская компания «КВН», но в январе контракт с компанией расторгли.