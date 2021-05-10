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В доме пермского миллиардера прошли обыски

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин на пресс-конференции. Пермь, репин александр
Бизнесмен заявил, что силовики изъяли у него сотовый телефон Фото:

В доме пермского бизнесмена, владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина прошли обыски. Об этом он рассказал URA.RU. Он уточнил, что оперативные мероприятия связаны с получением агрохолдингом «Русь» (подконтрольно «Сатурн-Р») госсубсидий.

«[Обыски] проводились в конце апреля, у меня дома по двум адресам. Конкретно у меня изъяли старый [мобильный] телефон», — пояснил URA.RU Репин. При этом, отметил Репин, директора ООО «Русь» Андрея Витюховского необоснованно обвинили в мошенничестве. Якобы, Витюховский расчитался с «Сатурн-Р» за построенную ферму госсубсидией.

Однако по словам бизнесмена, «Витюховский абсолютно чист»: топ-менеджер перечислил холдингу кредитные средства, а не субсидию, полученную от минсельхоза. Получить комментарий Витюховского по телефону не удалось, его не оказалось на рабочем месте. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что предоставят комментарий позже.

Агрохолдинг «Русь» является одним из крупнейших производителей молока в Пермском крае. В 2020 году чистая прибыль компаний, входящих в холдинг, увеличилась на 88 млн рублей по сравнению с 2019 годом и составила 104,5 млн рублей. URA.RU рассказывало, что в конце января силовики провели выемку документов в офисах «Сатурн-Р». В частности, их интересовали операции с получением субсидий и возмещением НДС компаниями бизнесмена Репина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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