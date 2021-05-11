Правительство готовит выплаты пострадавшим в школе в Казани

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VIII Гайдаровский форум, день первый. Москва, минниханов рустам, портрет
Рустам Минниханов организовал проведение антитеррористической комиссии Фото:

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов поручил правительству подготовить выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии, которая произошла в гимназии №175 (г. Казань). Об этом URA.RU сообщила руководитель пресс-службы президента республики Татарстан Лилия Галимова.

«Правительство республики по поручению президента Татарстана готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской школе №175», — отметила Галимова в разговоре с URA.RU. Добавив, что сумма будет объявлена позже, после подписания постановления.

Сейчас в правительстве республики Татарстан проходит заседание антитеррористической комиссии. Подросток открыл стрельбу 11 мая в казанской гимназии №175. По последним данным правительства республики погибло 8 человек, 20 человек пострадали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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