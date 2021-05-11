Правительство готовит выплаты пострадавшим в школе в Казани

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов поручил правительству подготовить выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии, которая произошла в гимназии №175 (г. Казань). Об этом URA.RU сообщила руководитель пресс-службы президента республики Татарстан Лилия Галимова.
«Правительство республики по поручению президента Татарстана готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской школе №175», — отметила Галимова в разговоре с URA.RU. Добавив, что сумма будет объявлена позже, после подписания постановления.
Сейчас в правительстве республики Татарстан проходит заседание антитеррористической комиссии. Подросток открыл стрельбу 11 мая в казанской гимназии №175. По последним данным правительства республики погибло 8 человек, 20 человек пострадали.
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