Крупнейшая сеть заправок повысила цены на бензин в ЯНАО

«Роснефть» повысила стоимость всех видов топлива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на бензин подскочили в городах ЯНАО. Стоимость всех видов топлива на АЗС «Роснефть» увеличилась на 50 копеек.

«В Салехарде АИ-95 теперь стоит 47 рублей, АИ-92 — 45,50 рубля, ДТ — 52 рубля. В Надыме АИ-95 обойдется в 47,50 рубля за литр, АИ-92 — 46,40 рублей за литр, ДТ — 54,10 рубля за литр», — сообщает на своем сайте Агентство нефтегазовой информации. В ХМАО, наоборот, замечено снижение цен на бензин. На АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» ДТ подешевел на 18 копеек и стоит 53,21 рубля за литр.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин предполагает, что рост цен заправках «Роснефти» может быть связан с ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах. «Это [повышение цен] летом часто бывает из-за регламентных или ремонтных работ на НПЗ „Роснефти“, в связи с чем „выпадает“ огромное количество объемов топлива. Но этот рост незначительный. Если повышение цен действительно связано с ремонтными работами, то оно будет краткосрочное и цены после так же резко упадут», — прокомментировал URA.RU эксперт.

В «Роснефть» и «Лукойл» агентство направило запросы на просьбу прокомментировать изменение цен. На момент публикации ответы не были получены. Ожидается ли повышение цен на других АЗС округа, в УФАС по ЯНАО ответить оперативно не смогли. Туда также направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО боятся повышения цен на бензин и заправляют полный бак автомобиля, из-за чего на заправках огромные очереди, а в бензоколонках нет топлива. Также председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова предупредила, что если цены на горюче-смазочные материалы будут расти, то службы такси будут вынуждены поднять тарифы.