Доходы курганских прокуроров выросли

Рост доходов Андрея Назарова объяснили продажей недвижимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доходы прокурора Курганской области Андрея Назарова по итогам 2020 года составили 18,3 млн рублей. Годом ранее он отчитывался о доходах в 4,3 млн рублей. Его заместители также стали богаче. Декларации руководства областной прокуратуры опубликованы на сайте ведомства.

Согласно декларации, в собственности Назарова, как и год назад, есть автомобиль Volkswagen Touareg. При этом у него в декларации появилась квартира площадью 126,8 кв. м. Годовой доход супруги прокурора составил 842,6 тысячи рублей.

«В декларацию включены доходы от продажи недвижимого имущества», — пояснили URA.RU причину роста доходов Назарова в пресс-службе областной прокуратуры. По данным инсайдера, близкого к сотрудникам областной прокуратуры, в 2020 году он продал квартиру в другом регионе. Без учета этой сделки доходы Назарова практически не изменились.

Заместитель прокурора Курганской области Андрей Иньшаков по итогам 2020 года отчитался о доходе в 3,07 млн рублей. В 2019 году его доходы были ниже — 2,2 млн рублей. Это можно объяснить тем, что до октября 2020 года он работал на другой должности — прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга. У него есть мотоцикл Harley-Davidson, у супруги — автомобиль Volkswagen Tiguan. Ее годовой доход составил около миллиона рублей.

Еще один зам Назарова, Канибек Ураимов, отчитался о годовом доходе в 3,17 млн рублей (в 2019 году — 3,08 млн рублей). У него нет машины, у жены годовой доход составил 350 тысяч рублей, у нее есть ВАЗ-212104.

Новый прокурор Кургана Виталий Долгушин за год заработал 1,92 млн рублей. Это его доход на предыдущей должности — в 2020 году он был прокурором Частоозерского района. В автопарке Долгушина есть автомобили Chevrolet Niva, Mitsubishi Pajero Sport, KIA Rio, мотоцикл Kawasaki, автоприцеп КМЗ 821305.