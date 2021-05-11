СК опубликовал видео допроса казанского стрелка. «Я бог, я всех ненавижу»

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Стрелявший в школе заявил, что всех ненавидит Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Следственный комитет опубликовал видео допроса Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу в школе №175 Казани. Молодой человек заявил, что всех ненавидит и считает себя богом.

«Я осознал, что я бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — цитирует Галявиева telegram-канал Baza.

Галявиев впервые заявил маме о том, что считает себя богом. При этом он сказал, что не считает ее матерью и что у него нет родителей. По словам 19-летнего юноши, он от всех отказался.

Ранее в школе Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу. Он заявил, что давно планировал массовое убийство. В Татарстане объявили траур и отменили занятия в школах. По разным данным, погибли восемь или девять человек, еще 19 пострадали.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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