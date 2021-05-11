Следственный комитет опубликовал видео допроса Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу в школе №175 Казани. Молодой человек заявил, что всех ненавидит и считает себя богом.
«Я осознал, что я бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — цитирует Галявиева telegram-канал Baza.
Галявиев впервые заявил маме о том, что считает себя богом. При этом он сказал, что не считает ее матерью и что у него нет родителей. По словам 19-летнего юноши, он от всех отказался.
Ранее в школе Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу. Он заявил, что давно планировал массовое убийство. В Татарстане объявили траур и отменили занятия в школах. По разным данным, погибли восемь или девять человек, еще 19 пострадали.
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