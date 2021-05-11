Силовики и власти расходятся в данных по числу погибших в Казани

Официальные данные по количеству погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175 расходятся. В пресс-службе президента Татарстана сообщили URA.RU о восьми погибших, а в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан заявили о девяти.
«Всего 28 человек: 19 пострадало, девять погибших. Из числа пострадавших 16 детей. Из числа погибших восемь детей и один взрослый», — рассказали URA.RU в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС. В то же время руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в беседе с URA.RU, сослалась на слова главы республики Рустама Минниханова, добавив, что речь идет о восьми погибших, в том числе об учительнице. URA.RU попыталось уточнить данные по количеству погибших, однако в МЧС сообщили, что не имеют права давать комментарии.
Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов уехал с места происшествия. «У нас сейчас будет заседание антитеррористической комиссии, которая пройдет под его руководством», — рассказала агентству Лилия Галимова.
11 мая в гимназии № 175 началась стрельба. Стрелок Ильназ Галявиев был задержан оперативниками. Он выпускник школы, где устроил бойню. Одноклассница рассказала URA.RU, каким Галявиев был, когда учился в гимназии.
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