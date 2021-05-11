Силовики и власти расходятся в данных по числу погибших в Казани

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
В МЧС сообщили о девяти погибших в результате стрельбы в школе, однако в пресс-службе президента Татарстана сказали о восьми Фото:
новость из сюжета
Массовое убийство в казанской школе

Официальные данные по количеству погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175 расходятся. В пресс-службе президента Татарстана сообщили URA.RU о восьми погибших, а в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан заявили о девяти.

«Всего 28 человек: 19 пострадало, девять погибших. Из числа пострадавших 16 детей. Из числа погибших восемь детей и один взрослый», — рассказали URA.RU в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС. В то же время руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в беседе с URA.RU, сослалась на слова главы республики Рустама Минниханова, добавив, что речь идет о восьми погибших, в том числе об учительнице. URA.RU попыталось уточнить данные по количеству погибших, однако в МЧС сообщили, что не имеют права давать комментарии.

Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов уехал с места происшествия. «У нас сейчас будет заседание антитеррористической комиссии, которая пройдет под его руководством», — рассказала агентству Лилия Галимова.

11 мая в гимназии № 175 началась стрельба. Стрелок Ильназ Галявиев был задержан оперативниками. Он выпускник школы, где устроил бойню. Одноклассница рассказала URA.RU, каким Галявиев был, когда учился в гимназии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...