Шойгу призвал не допускать употреблявших наркотики в армию

Лица, ранее употреблявшие наркотики и психотропные вещества, не должны служить в российской армии. Об этом на селекторном совещании 11 мая заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», — цитирует министра информационное агентство
По словам министра обороны РФ, в состоянии правопорядка и воинской дисциплины наблюдается положительная динамика. Все это благодаря совместной работе ведомства с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением и департаментом военной контрразведки ФСБ России. «Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», — сказал Шойгу.
Весенний призыв граждан от 18 до 27 лет продлится с 1 апреля по 15 июля 2021 года. Он проходит по новым правилам — к работе с призывниками допущены только те сотрудники, у которых есть иммунитет к коронавирусу. При этом потоки призывников будут разделены. Всего весной 2021 года планируют призвать 134 650 человек, пишет RT.
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