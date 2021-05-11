Шойгу призвал не допускать употреблявших наркотики в армию

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
В ВС РФ регулярно проводятся мероприятия по предотвращению распространения психотропных веществ Фото:

Лица, ранее употреблявшие наркотики и психотропные вещества, не должны служить в российской армии. Об этом на селекторном совещании 11 мая заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», — цитирует министра информационное агентство ТАСС. Шойгу добавил, что в армии регулярно проводятся мероприятия по предотвращению распространения наркотиков среди военнослужащих.

По словам министра обороны РФ, в состоянии правопорядка и воинской дисциплины наблюдается положительная динамика. Все это благодаря совместной работе ведомства с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением и департаментом военной контрразведки ФСБ России. «Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», — сказал Шойгу.

Весенний призыв граждан от 18 до 27 лет продлится с 1 апреля по 15 июля 2021 года. Он проходит по новым правилам — к работе с призывниками допущены только те сотрудники, у которых есть иммунитет к коронавирусу. При этом потоки призывников будут разделены. Всего весной 2021 года планируют призвать 134 650 человек, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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