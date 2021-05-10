Губернатор ХМАО допустила ужесточение ковидных мер в аэропортах

Глава региона Наталья Комарова не исключила возвращение жестких мер в аэровокзалах, как было в прошлом году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила рабочей группе оперативного штаба провести анализ как контролируется в аэропортах состояние здоровья прилетевших граждан. Также глава региона не исключила возвращение жестких мер в аэровокзалах, как было в прошлом году. Об этом Комарова заявила на заседании оперативного штаба ХМАО, передает корреспондент URA.RU.

«Проведите, пожалуйста, анализ, насколько в аэропортах продолжают работать [схемы проверки граждан] или, может быть, есть смысл подкрутить или вернуться к полному режиму контроля за состоянием здоровья граждан, прилетающих в регион, как мы жестко работали», — сказала Комарова на оперштабе. Речь, в частности, идет о термометрии, контролем за ношением масок, уточнила она.

Также губернатор добавила, что необходимо проверить, работают ли регламенты, которые приняты по контролю за перемещением граждан. «Те граждане, которые приехали из заграницы и, к сожалению, заболели. Каким образом мы узнаем о них. Работают или не работают документы, протоколы, регламенты, которые приняты по контролю за перемещением граждан из одной страны в другую», — уточнила глава региона.

Ранее URA.RU писало, что глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский дал важный совет перед сезоном отпусков. Он призвал жителей округа сделать прививку от коронавируса в мае, чтобы подготовиться к летнему отпуску.