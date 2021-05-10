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Глава депздрава ХМАО дал важный совет перед сезоном отпусков

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Жителей ХМАО призвали вакцинироваться Фото:
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Коронавирус COVID-19

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский призвал жителей округа сделать прививку от коронавируса в мае, чтобы сформировать иммунитет и подготовиться к летнему отпуску. Об этом он заявил в соцсетях.

«Приступив к вакцинации до конца месяца, вы сумеете сформировать у себя стойкий иммунитет против ковида уже в июне, защититесь сами и защитите своих родных. Появится возможность планировать отпуск на июль—август, думать о безопасной поездке», — написал Добровольский в Instagram.

Главный врач ХМАО заверил, что вакцина есть во всех муниципалитетах округа. «Вакцина доставлена во все 34 медицинские организации, проводящие вакцинацию. Запишитесь и пройдите вакцинацию!» — призывал Добровольский.

Ранее URA.RU писало, что учителей в ХМАО пугают увольнением за отказ прививаться от COVID. После появления истории в СМИ власти региона заверили, что вакцинация проводится только добровольно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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