Банкротство челябинского экс-министра отложили

ФНС требует взыскать с бывшего главы челябинского минпрома Валерия Прудского почти 4 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Процесс по делу о банкротстве челябинского экс-министра промышленности Валерия Прудского отложено по ходатайству областной налоговой инспекции. Это следует из базы данных судебных дел.

«Ходатайство Межрайонной инспекции ИФНС России №22 по Челябинской области о продлении срока оставления заявления (жалобы) без движения поступило в суд 7 мая. Определение о продлении срока оставления искового заявления без движения было вынесено 11 мая», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Прудской на звонок по известному редакции телефону не ответил.

Согласно базе данных регионального управления ФССП, в отношении Прудского действует исполнительное производство по взысканию задолженности по налоговым платежам на сумму более чем 3 млн 652 тысячи рублей. Заявление ФНС о признании Прудского банкротом было подано налоговиками 1 апреля.

Однако его оставили без движения из-за нескольких формальных недочетов: отсутствия документов, подтверждающих уведомление должника, начала исполнительного производства, внесения на депозит суда 25 тыс. рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему и так далее. «Предложить …не позднее 07 мая 2021 года обеспечить поступление в арбитражный суд доказательств устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения», — говорится в судебном определении. Однако указанный срок попал в середину объявленных президентом Владимиром Путиным нерабочих дней.

Прудской руководил министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области с апреля 2010 года до июля 2011 года. После ухода в отставку занимался предпринимательством, но не всегда удачно.