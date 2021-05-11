Курганская ГИБДД раскрыла подробности об аварии с пятью погибшими. Фото

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Попавший в ДТП автобус ехал из Шадринска в Тюмень Фото:

Микроавтобус Mercedes-Benz, попавший в ДТП на трассе Екатеринбург-Курган, ехал по маршруту «Шадринск — Исетское — Тюмень». По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Audi Q7, выехавший на встречную полосу, сообщает УГИБДД УМВД России Курганской области.

Автомобиль Audi ехал по трассе со стороны Кургана в сторону города Екатеринбурга. «В это время из города Шадринска в сторону города Тюмени двигался автобус Mercedes-Benz по маршруту „Шадринск — Исетское — Тюмень“. По предварительной информации, на 229 километре автодороги водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом», — говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции.

В результате аварии погибли оба водителя. Это мужчины 1956 и 1957 годов рождения. Также на месте происшествия до приезда скорой помощи скончались два пассажира — девушка 2000 года рождения и мужчина 1955 года рождения. Пять человек, в том числе четыре пассажира автобуса и женщина-пассажир из Audi, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже в медучреждении скончался один из пассажиров автобуса.

В настоящее время на месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

После аварии с автобусом в Курганской области развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП, сообщало ранее URA.RU. Власти сообщали, что среди пяти погибших был ребенок.

В ДТП с автобусом погибли пять человек
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По предварительным данным, ДТП произошло из-за легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу
Фото:
Оба водителя в результате ДТП погибли
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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