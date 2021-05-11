В ДТП с микроавтобусом на курганской трассе погибли пять человек. Видео

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В автобусе погибли четыре человека, в том числе ребенок. Также погиб водитель Audi Q7 Фото:

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе Екатеринбург-Курган в пригороде Шадринска. Власти Курганской области организовали работу штаба по оказанию помощи пострадавшим, сообщает telegram-канал региональных властей.

«В Курганской области развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось 11 мая на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган. Его возглавляет заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в аварию попали микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами. В микроавтобусе находились восемь человек. Четверо из них, в том числе один ребенок, погибли. Четыре пострадавших находятся в больнице в Шадринске. Одного из них — ребенка — планируют эвакуировать в больницу Кургана.

В иномарке находились два человека. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажир доставлена в больницу с травмами. Для родственников пострадавших готовятся места для размещения. «По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля Audi Q7 на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом», — уточняют в правительстве. Для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники пожарно-спасательной части №10 по охране города Шадринска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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