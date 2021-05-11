Госдума меняет правила уплаты налогов в России

Единый налоговый платеж могут распространить на организации и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на заседании 11 мая.
«Плательщики получат возможность выплачивать все налоги, страховые взносы, сборы, а также пени и штрафы одним платежным поручением», — цитирует «Парламентская газета» замглавы Минфина Алексея Сазанова. По мнению чиновника, институт единого налогового платежа упростит налоговое администрирование и порядок уплаты налогов.
Законопроект также устанавливает порядок зачета сумм единого налогового платежа в счет задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Налоговый орган на основе имеющихся у него документов самостоятельно учтет поступившие в бюджет деньги. В первую очередь платеж зачислят в счет уплаты самой ранней недоимки плательщика. Если такой нет, то деньги поступят в счет уплаты самого раннего обязательного платежа. Затем придет очередь ранней задолженности по пеням, процентам, штрафам.
Законопроект о введении единого налогового платежа был подготовлен Минфином еще осенью 2020 года. В апреле 2021 года его вынесли на рассмотрение в Госдуму.
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