Госдума меняет правила уплаты налогов в России

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, памятник георгию победоносцу, триколор, флаг россии, москва
Законопроект о едином налоговом платеже принят в первом чтении Фото:

Единый налоговый платеж могут распространить на организации и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на заседании 11 мая.

«Плательщики получат возможность выплачивать все налоги, страховые взносы, сборы, а также пени и штрафы одним платежным поручением», — цитирует «Парламентская газета» замглавы Минфина Алексея Сазанова. По мнению чиновника, институт единого налогового платежа упростит налоговое администрирование и порядок уплаты налогов.

Законопроект также устанавливает порядок зачета сумм единого налогового платежа в счет задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Налоговый орган на основе имеющихся у него документов самостоятельно учтет поступившие в бюджет деньги. В первую очередь платеж зачислят в счет уплаты самой ранней недоимки плательщика. Если такой нет, то деньги поступят в счет уплаты самого раннего обязательного платежа. Затем придет очередь ранней задолженности по пеням, процентам, штрафам.

Законопроект о введении единого налогового платежа был подготовлен Минфином еще осенью 2020 года. В апреле 2021 года его вынесли на рассмотрение в Госдуму.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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