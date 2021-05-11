СМИ назвали наказание для стрелка, устроившего бойню в Казани

Статья, по которой возбуждено уголовное дело в отношении устроившего массовое убийство в казанской школе Ильназа Галявиева, предусматривает смертную казнь. Из-за действующего моратория стрелку грозит пожизненное заключение.
«19-летнему стрелявшему в казанской школе грозит пожизненное заключение. Часть 2 статьи 105, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает также смертную казнь», — пишет telegram-канал РИА «Новости». В настоящий момент на смертную казнь в России как стране-участнице Совета Европы установлен мораторий.
Выпускник гимназии № 175 Казани Ильназ Галявиева устроил массовое убийство 11 мая. На допросе он рассказал, что планировал это преступление. Он проник в здание школы и устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек. Также Галявиев установил в раздевалке взрывное устройство, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По ее словам, она обнаружила в здании битое стекло, следы крови и оголенные провода. Взрыв обвалил стены, но на этом месте не оказалось детей, пишет telegram-канал RT. Возле школы образовался стихийный материал в память о погибших.
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