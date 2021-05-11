СМИ опубликовали видео с места уничтожения террориста в Крыму

Под Симферополем ликвидировали террориста. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике Крым.
«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории „Городского округа Симферополь“ подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — передает сообщение «Пятый канал».
Возбуждено уголовное дело. Боевик был ранее объявлен в розыск, он являлся членом международной запрещенной террористической организации. В операции участвовали спецподразделения ФСБ России и Росгвардии, передает «Национальная служба новостей».
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