11 мая 2021

СМИ опубликовали видео с места уничтожения террориста в Крыму

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Под Симферополем ликвидирован террорист Фото:

Под Симферополем ликвидировали террориста. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике Крым.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории „Городского округа Симферополь“ подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — передает сообщение «Пятый канал».

Возбуждено уголовное дело. Боевик был ранее объявлен в розыск, он являлся членом международной запрещенной террористической организации. В операции участвовали спецподразделения ФСБ России и Росгвардии, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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