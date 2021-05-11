В ЦБ РФ разоблачили мифы о мошенниках

Банки не «сливают» информацию о своих клиентах мошенникам, те используют соцсети. И большинство преступников звонит не из мест лишения свободы, это тоже миф, отметил замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев.
«Не все согласны с нами, когда мы говорим, что источником данных по большей части являются не банки. Многие считают, что все утечки происходят через кредитные организации, а мы их защищаем. Но это далеко не так», — заявил он в интервью «Известиям». По словам Сычева, базы данных компилируются из совершенно разных источников, в том числе и из соцсетей.
Также представитель ЦБ развенчал еще один миф, про то, что «сотрудники call-центра Сбербанка» — это на самом деле заключенные. «Большая часть звонков идет все-таки не из мест лишения свободы, а из-за пределов России», — подчеркнул Сычев.
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