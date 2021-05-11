11 мая 2021

В ЕС рассказали, какие страны будут ждать россиян этим летом

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик
Две страны будут ждать туристов из РФ сильнее всего Фото:

Греция и Мальта будут с нетерпением ждать российских туристов этим летом. Об этом заявил глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.

«Люди с вакциной будут приветствоваться на ряде направлений. Такие страны, как Греция и Мальта четко дали понять, что они будут рады людям с прививкой, а также, конечно же, с отрицательным тестом на коронавирус», — цитирует эксперта РИА «Новости».

При этом Дженкинс уверен, что эти курорты будут пользоваться спросом у россиян. По его мнению, граждане РФ «менее всех на планете боятся» путешествовать в пандемию коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что следующими европейскими странами, которые откроют границы для туристов из РФ, могут стать Италия, Германия и Австрия. При этом эксперты считают, что россиян смогут принять лишь после того, когда будет признана российская вакцина от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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