Европейские страны могут открыть границы для российских туристов ближе к осени, считает Юрий Барзыкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Следующими европейскими странами, которые откроют границы для туристов из России, могут стать Италия, Германия и Австрия. В разговоре с URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил мнение, что эти государства ослабят ограничения из-за коронавируса ближе к осени.

По словам собеседника агентства, страны Европы смогут принять туристов из РФ лишь после того, когда будет признана российская вакцина от COVID-19. «Конкретно мы говорил об Италии. Греция уже признала [вакцину], фактически. Возможно, Германия. Она же собирается приобретать ее (вакцину — прим.ред.). Австрия — то же самое», — прогнозирует Барзыкин. Он считает, что эти страны могут открыть границы в конце лета, начале осени.

Что касается рекомендации Еврокомиссии (ЕК) о том, чтобы разрешить въезд в страны Евросоюза (ЕС) вакцинированным от коронавируса, Барзыкин считает, что основополагающим будет ситуация с COVID-19 в определенной стране. «Все будет зависеть не от решения Еврокомиссии, а от того, каким образом с ковидом будет развиваться ситуация», — подчеркнул он.

Советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с URA.RU отметил, что в странах мира меняется подход к открытию границ для туристов из других государств. «Сейчас все больше и больше стран признают, как альтернативу ПЦР-тестированию, которое стоит приличных денег и времени, вакцинацию», — подчеркнул эксперт.

Ранее ЕК предложила облегчить въезд в страны ЕС для туристов из третьих стран, пишет RT. Так, границы могут открыть для иностранных граждан, вакцинированных от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), уточняет «Национальная служба новостей».