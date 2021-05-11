Туроператоры раскрыли детали открытия рейсов в Египет

Регулярные рейсы из России в Египет могут быть открыты с 14 мая. Больше всего самолетов будут отправляться в Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Ориентировочно [чартерные рейсы откроются] 14 мая. Авиасообщение с Хургадой будет „безлимитным“», — говорится на сайте АТОР.
Хургада станет основным курортом, куда смогут отправиться российские туристы. Это связано с тем, что власти РФ считают его наиболее безопасным местом Египта.
Посол Египта в Москве Ихаб Талаат Наср рассказал, что курорты страны готовы к приему гостей из РФ. Ранее в АТОР сообщали, что авиасообщение с Египтом, которое приостановили из-за распространения коронавируса, могут возобновить во второй половине мая, сообщает «
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