Туроператоры раскрыли детали открытия рейсов в Египет

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик
В АТОР рассказали, что авиасообщение с Египтом может быть открыто с 14 мая Фото:

Регулярные рейсы из России в Египет могут быть открыты с 14 мая. Больше всего самолетов будут отправляться в Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Ориентировочно [чартерные рейсы откроются] 14 мая. Авиасообщение с Хургадой будет „безлимитным“», — говорится на сайте АТОР.

Хургада станет основным курортом, куда смогут отправиться российские туристы. Это связано с тем, что власти РФ считают его наиболее безопасным местом Египта.

Посол Египта в Москве Ихаб Талаат Наср рассказал, что курорты страны готовы к приему гостей из РФ. Ранее в АТОР сообщали, что авиасообщение с Египтом, которое приостановили из-за распространения коронавируса, могут возобновить во второй половине мая, сообщает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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