Туроператоры раскрыли детали открытия рейсов в Египет

В АТОР рассказали, что авиасообщение с Египтом может быть открыто с 14 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Регулярные рейсы из России в Египет могут быть открыты с 14 мая. Больше всего самолетов будут отправляться в Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Ориентировочно [чартерные рейсы откроются] 14 мая. Авиасообщение с Хургадой будет „безлимитным“», — говорится на сайте АТОР.

Хургада станет основным курортом, куда смогут отправиться российские туристы. Это связано с тем, что власти РФ считают его наиболее безопасным местом Египта.

Посол Египта в Москве Ихаб Талаат Наср рассказал, что курорты страны готовы к приему гостей из РФ. Ранее в АТОР сообщали, что авиасообщение с Египтом, которое приостановили из-за распространения коронавируса, могут возобновить во второй половине мая, сообщает « Царьград ».