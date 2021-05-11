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Следователи ХМАО возбудили дело из-за аварийного дома в поселке. Жители ждут расселения 15 лет

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный жилой дом по адресу Коли Мяготина 74. Курган, аварийный дом, разруха, старое окно, деревянная рама, гнилые кирпичи
В поселке Солнечный дом признали аварийным в 2006 году, но жильцов до сих пор не переселили (архивное фото) Фото:

Следователи ХМАО возбудили уголовное дело по факту нахождения в эксплуатации аварийного дома в поселке Солнечный (Сургутский район). Строение признали непригодным для жизни в 2006 году, однако жители все еще ждут расселения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«По предварительным данным, один из домов по улице Энтузиастов, признанный в 2006 году непригодным для проживания и подлежащим расселению, до настоящего времени не выведен из эксплуатации. До настоящего времени жильцам не предоставлено иное жилье, отвечающее требованиям жилищного законодательства», — сказали URA.RU в пресс-службе ведомства, отметив, что на сегодняшний день общий износ дома составляет не менее 65%. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Источник URA.RU в силовых структурах отметил, что пока в уголовном деле отсутствуют фигуранты. «На данный момент оно возбуждено по факту, с 2016 года полномочия по расселению этого дома лежат на администрации Солнечного. В 2020 году в отношении главы поселка Белый Яр Елены Никифоровой было возбуждено уголовное дело по похожему эпизоду из-за нерасселенной деревяшки. В данном случае вопросы будут адресованы к мэрии Солнечного», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Сургутского района подгоняет чиновников расселять аварийные дома. Ведомство массово подает судебные иски к главам поселений для признания ветхого жилья аварийным.

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