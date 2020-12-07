07 декабря 2020

В Курганской области спецкомиссия ликвидирует СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, читает газету, областная газета
В Кургане закрывают газету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганскую районную газету «Варгашинский маяк» ликвидирует спецкомиссия правительства региона из-за убыточности. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики региона.

«В соответствии с постановлением правительства принято решение о ликвидации ГУП „Варгашинская типография“. Для этого создана ликвидационная комиссия. В настоящее время идет процесс ликвидации», — ответили в пресс-службе. Предприятие было издателем газеты «Варгашинский маяк», редакция газеты — структурным подразделением типографии. Газету решили не сохранять, так как она убыточна.

«Падение уровня подписки вследствие снижения интереса к газете жителей района, отсутствие возможности увеличения расходов областного бюджета на оказание информационных услуг в газете „Варгашинский маяк“ являются причинами принятия данного решения», — отметили в департаменте.

Учредителями газеты являлись департамент информационной и внутренней политики Курганской области, администрация Варгашинского района и ГУП «Варгашинская типография». Решение о закрытии газеты принято учредителями совместно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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