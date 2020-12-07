В Курганской области спецкомиссия ликвидирует СМИ

Курганскую районную газету «Варгашинский маяк» ликвидирует спецкомиссия правительства региона из-за убыточности. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики региона.
«В соответствии с постановлением правительства принято решение о ликвидации ГУП „Варгашинская типография“. Для этого создана ликвидационная комиссия. В настоящее время идет процесс ликвидации», — ответили в пресс-службе. Предприятие было издателем газеты «Варгашинский маяк», редакция газеты — структурным подразделением типографии. Газету решили не сохранять, так как она убыточна.
«Падение уровня подписки вследствие снижения интереса к газете жителей района, отсутствие возможности увеличения расходов областного бюджета на оказание информационных услуг в газете „Варгашинский маяк“ являются причинами принятия данного решения», — отметили в департаменте.
Учредителями газеты являлись департамент информационной и внутренней политики Курганской области, администрация Варгашинского района и ГУП «Варгашинская типография». Решение о закрытии газеты принято учредителями совместно.
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