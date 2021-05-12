«Коммерсант»: из России высылают пресс-секретаря посольства США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Россия вышлет дипломата США из Москвы Фото:

Власти РФ заявили, что пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс должна уехать из страны, так как является персоной нон грата. Об этом сообщил источник, близкий к посольству.

«Ребекка Росс вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон грата», — передает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение источника. Эту информацию подтвердили в ТАСС. Отмечается, что такой шаг является зеркальным ответом на высылку российских дипломатов из США.

Соответствующее решение власти РФ сообщили заместителю Росс. Источник газеты добавил, что в ближайшее время Россия вышлет из посольства технический персонал США.

Ранее президент США Джо Байден ввел санкции против российских должностных лиц, которых Вашингтон подозревает во вмешательстве в политические дела США. Они касались дипломатов РФ находящихся в США, уточняет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...