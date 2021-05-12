«Коммерсант»: из России высылают пресс-секретаря посольства США

Россия вышлет дипломата США из Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти РФ заявили, что пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс должна уехать из страны, так как является персоной нон грата. Об этом сообщил источник, близкий к посольству.

«Ребекка Росс вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон грата», — передает « Коммерсант » со ссылкой на сообщение источника. Эту информацию подтвердили в ТАСС. Отмечается, что такой шаг является зеркальным ответом на высылку российских дипломатов из США.

Соответствующее решение власти РФ сообщили заместителю Росс. Источник газеты добавил, что в ближайшее время Россия вышлет из посольства технический персонал США.

Ранее президент США Джо Байден ввел санкции против российских должностных лиц, которых Вашингтон подозревает во вмешательстве в политические дела США. Они касались дипломатов РФ находящихся в США, уточняет RT.