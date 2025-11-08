Россиян покусали в море опасные существа в одной азиатской стране

Российских туристов на Филиппинах атаковали ядовитые сальпы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Группа российских туристов подверглась нападению ядовитых сальп на популярном филиппинском курорте Моалбоал. Как сообщает телеграм-канал, все пострадавшие купались в море без защитных гидрокостюмов после недавнего шторма.

«Туристы отмечают, что симптомы похожи на ветрянку. Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает», — уточняется в сообщении Baza.

Прозрачные желеобразные организмы оставили на коже отдыхающих сильнейшую сыпь, волдыри, вызвали чесотку и повышение температуры. Всплеск численности и активности сальп в Индийском океане специалисты связывают с последствиями тайфуна «Калмаэги».

Продолжение после рекламы