Россиян покусали в море опасные существа в одной азиатской стране
Российских туристов на Филиппинах атаковали ядовитые сальпы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Группа российских туристов подверглась нападению ядовитых сальп на популярном филиппинском курорте Моалбоал. Как сообщает телеграм-канал, все пострадавшие купались в море без защитных гидрокостюмов после недавнего шторма.
«Туристы отмечают, что симптомы похожи на ветрянку. Путешественники пытаются лечиться антигистаминными и мазями, но, по словам пострадавших, ничего не помогает», — уточняется в сообщении Baza.
Прозрачные желеобразные организмы оставили на коже отдыхающих сильнейшую сыпь, волдыри, вызвали чесотку и повышение температуры. Всплеск численности и активности сальп в Индийском океане специалисты связывают с последствиями тайфуна «Калмаэги».
Тайфун «Калмаэги» оказал разрушительное воздействие на несколько регионов. Во Вьетнаме из-за него было остановлено транспортное сообщение между островами и материком, многие туристы оказались заблокированы на курортах. На Филиппинах стихия унесла жизни более ста человек, а теперь последствия тайфуна ощущаются и в виде всплеска численности и активности сальп в Индийском океане, которые атаковали группу российских туристов на курорте Моалбоал.
