В Таиланде в отель с россиянами заползла опасная змея
Возможно, появление змеи связано с высокой влажностью на острове
В одном из отелей Таиланда, где проживают российские туристы, была обнаружена сиамская кобра. Появление этой опасной змеи, возможно, связано с высокой влажностью, которая сейчас наблюдается на острове. Об этом URA.RU сообщили сами отдыхающие.
«Змею заметили утром в четырехзвездочном отеле Nai Yang Beach Resort на Пхукете возле одного из корпусов у лифта», — рассказали агентству российские туристы. Они также отметили, что она могла приползти из-за высокой влажности в Таиланде.
После того как туристы обнаружили кобру, они незамедлительно сообщили об этом администрации отеля. Сотрудники отеля обработали змею с помощью желтого порошка. В целях безопасности отдыхающих временно отогнали от места инцидента.
Из-за появления змеи туристы теперь опасаются гулять по газонам и не рекомендуют выбирать номера на первом этаже. По словам специалистов, укус сиамской кобры представляет серьезную угрозу для жизни. Он способен привести к летальному исходу в течение 15 минут и вызвать неврологические нарушения.
