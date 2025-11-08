Логотип РИА URA.RU
В Таиланде в отель с россиянами заползла опасная змея

В Таиланде в отель с россиянами приползла сиамская кобра
08 ноября 2025 в 15:27
Возможно, появление змеи связано с высокой влажностью на острове

Возможно, появление змеи связано с высокой влажностью на острове

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В одном из отелей Таиланда, где проживают российские туристы, была обнаружена сиамская кобра. Появление этой опасной змеи, возможно, связано с высокой влажностью, которая сейчас наблюдается на острове. Об этом URA.RU сообщили сами отдыхающие.

«Змею заметили утром в четырехзвездочном отеле Nai Yang Beach Resort на Пхукете возле одного из корпусов у лифта», — рассказали агентству российские туристы. Они также отметили, что она могла приползти из-за высокой влажности в Таиланде.

После того как туристы обнаружили кобру, они незамедлительно сообщили об этом администрации отеля. Сотрудники отеля обработали змею с помощью желтого порошка. В целях безопасности отдыхающих временно отогнали от места инцидента.

Из-за появления змеи туристы теперь опасаются гулять по газонам и не рекомендуют выбирать номера на первом этаже. По словам специалистов, укус сиамской кобры представляет серьезную угрозу для жизни. Он способен привести к летальному исходу в течение 15 минут и вызвать неврологические нарушения.

