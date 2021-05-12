На россиян, переболевших коронавирусом, потратят миллиарды рублей

Михаил Мишустин согласовал новые расходы на медицину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство РФ выделит дополнительные 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов, в том числе на реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусом. На необходимость дополнительного финансирования этой сферы обратил внимание депутат «Единой России» Адальби Шхагошев во время ежегодного отчета кабмина в Госдуме. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу.

«Больные коронавирусом еще лечатся в наших больницах, также идет плановая госпитализация граждан, их число тоже не сокращается. Наша просьба заключается в том, что вы нашли возможность и выделили дополнительные средства регионам, чтобы люди могли получать качественные услуги», — обратился Адальби Шхагошев к Михаилу Мишустину, сообщает сайт «Единой России».

Премьер-министр ответил, что эти средства уже предусмотрены в бюджете на 2021 год. «Постковидная реабилитация, диспансеризация требуют дополнительных средств в системе ОМС. Мы их выделим для всех соответствующих медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание тех услуг, с которыми не справились наши региональные и муниципальные учреждения здравоохранения», — сообщил глава правительства.

Ранее председатель правительства поддержал инициативу «Единой России» по достройке 17 объектов здравоохранения в различных регионах страны. Правительством уже даны поручения о выделении средств из резервного фонда в 2021 году на часть учреждений.