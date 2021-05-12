СК РФ: у казанского стрелка выявили болезнь головного мозга

Дома у него полиция изъяла вещества для приготовления взрывчатки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

У устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназа Галявиева выявили болезнь головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, Галявиев ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. «Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении», — говорится на сайте Следственного комитета.

11 мая в школе Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой пострадали десятки человек, многие, в основном дети, погибли. По данным telegram-канала Mash, Галявиев признал вину. «Он считает, что убил четырех взрослых, и не знает, сколько школьников — всего, по его мнению, жертвами стали не менее 7 человек», — пишет канал. Сотрудники полиции изъяли у него дома вещества для приготовления взрывчатки. В квартире на улице Туганлык нашли селитру, алюминиевую пудру, воронку, весы, сухое горючее и перекись водорода.