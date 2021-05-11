Власти предупредили о смертельной опасности тобольской рыбы

Рыба из озер тюменского Заболотья (Тобольский район) до сих пор заражена смертельно опасной гаффской болезнью. Об этом на заседании аграрного комитета тюменской облдумы сообщил директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов. В феврале URA.RU сообщало о госпитализации двух жителей Заболотья, один из которых скончался.
«Наши коллеги из Роспотребнадзора и управления ветеринарии раз в квартал осуществляют забор воды, осадков и рыбы. К сожалению, токсины до сих пор в рыбе есть, употреблять ее в пищу ни в коем случае нельзя», — ответил чиновник на вопрос депутата Тамары Казанцевой о том, когда в Заболотье снова можно будет ловить рыбу, которая является основным продуктом питания местного населения.
Чейметов добавил, что в Заболотье будет проведено комплексное мероприятие по исследованию причин и профилактике гаффской болезни. «Сейчас прорабатывается вопрос о финансировании этого проекта», — сообщил он.
Вспышка опасного заболевания, которое может вызвать паралич конечностей, отказ почек и печени, впервые зафиксирована в Заболотье в 2019 году. Тогда от гаффской болезни пострадали десятки человек. До сих пор для рыболовов закрыты местные озера Ишменевское и Андреевское.
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