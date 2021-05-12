Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал разобраться с завышенными зарплатами в институтах развития. Политик обратил внимание, что работа обычных сотрудников министерств оплачивается не так высоко.
«Депутаты, говоря об институтах развития, поднимают вопрос заработных плат в этих институтах. Правильно было бы к нему вернуться, чтобы заработная плата там была более объективная и соответствовала, может быть, заработной плате в правительстве РФ», — приводит слова Володина во время отчета правительства РФ официальный сайт Госдумы. Председатель нижней палаты парламента отметил, что зачастую заработная плата в институтах развития выше, чем в любой бизнес-структуре.
Сейчас в России действуют ряд институтов развития, к которым, в том числе, относится «Российская корпорация нанотехнологий», которой до конца 2020 года руководил бывший вице-премьер РФ Анатолий Чубайс. Ранее Роснано уличили в неэффективном расходовании бюджетных средств — за 14 лет они потратили 965 млрд рублей.
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