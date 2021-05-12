Володин потребовал проверить зарплаты подчиненных Чубайса. «Выше, чем в правительстве»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, микрофон, телеканалы, володин вячеслав
Он считает, что зарплата в институтах развития должна соответствовать зарплате в правительстве Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал разобраться с завышенными зарплатами в институтах развития. Политик обратил внимание, что работа обычных сотрудников министерств оплачивается не так высоко.

«Депутаты, говоря об институтах развития, поднимают вопрос заработных плат в этих институтах. Правильно было бы к нему вернуться, чтобы заработная плата там была более объективная и соответствовала, может быть, заработной плате в правительстве РФ», — приводит слова Володина во время отчета правительства РФ официальный сайт Госдумы. Председатель нижней палаты парламента отметил, что зачастую заработная плата в институтах развития выше, чем в любой бизнес-структуре.

Сейчас в России действуют ряд институтов развития, к которым, в том числе, относится «Российская корпорация нанотехнологий», которой до конца 2020 года руководил бывший вице-премьер РФ Анатолий Чубайс. Ранее Роснано уличили в неэффективном расходовании бюджетных средств — за 14 лет они потратили 965 млрд рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...