Компания Газпрома требует от курганских властей миллионы рублей

С курганского финуправления «внучка» Газпрома требует 66,8 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поставщик сжиженного газа ООО «Газэнергосеть Оренбург» (подконтрольное Газпрому) через суд требует у курганских властей выплатить 66,8 млн рублей. В такую сумму компания оценила ущерб от поставок газа курганцам. Информация размещена на сайте арбитражного суда Курганской области.

«Газэнергосеть Оренбург» обратилось в суд с исковым заявлением к Курганской области в лице финуправления, департаменту госрегулирования цен и тарифов о взыскании солидарно 66 809 124 руб. убытков, в форме выпадающих доходов, возникших вследствие реализации в 2020 году сжиженного газа населению по утвержденным розничным ценам», — говорится в исковом заявлении.

В качестве третьего лица к участию в деле привлечен департамент строительства. Первое заседание суда назначено на 3 июня. В пресс-службу правительства направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В «Газэнергосеть Оренбург» URA.RU ранее предоставляли информацию, что организация несет убытки. Их деятельность нерентабельна: оптовые цены на сжиженный газ растут в разы быстрее, чем розничные. Повышать тариф для населения курганские власти не позволили. Компания хотела уйти с курганского рынка, но 14 декабря власти попросили ее продолжить поставки газа до конца первого квартала 2021 года. В начале года областные власти обвинили «Газэнергосеть Оренбург» в срывах поставки газа. 10 марта стало известно, что в Кургане нашли нового поставщика.