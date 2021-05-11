11 мая 2021

Четверо полицейских задержаны в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, днд, полиция, митрофановское кладбище
По версии следствия, полицейские получали взятки от представителя сферы ритуальных услуг Фото:

В Челябинске задержали четырех полицейских и одного предпринимателя. Как сообщили URA.RU в следственного управления СКР по региону, все они подозреваются в коррупции. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что преступления выявлены оперативниками собственной безопасности регионального главка.

«По данным следствия, в течение 2019 — начала 2021 годов сотрудники полиции получили взятки от предпринимателя на сумму более 390 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг, — заявили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В пресс-службе полицейского главка уточнили, что речь идет о трех оперативных дежурных и участковом уполномоченном. «В настоящее время они отстранены от исполнения должностных обязанностей. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — заявили URA.RU в пресс-службе полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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