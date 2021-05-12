Невролог назвал два страшных последствия мигрени

Мигрень может привести к мигренозному инсульту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мигрень может привести к мигренозному инсульту или эпилепсии. Об этом в беседе с URA.RU рассказала невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова.

«Может привести к мигренозному инсульту — это когда уже более трех дней продолжается головная боль и не купируется, уже какую-то сосудистую аномалию нужно искать, и может к эпилепсии, эпилептическому статусу. Мигрень — это возбудимость какого-то участка головного мозга, который идет и продвигается до тригеминальной нервной системы», — подчеркнула Анисимова.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий также отметил в беседе с URA.RU, что интенсивная головная боль, которая не проходит, несмотря на прием анальгетиков, около трех суток, может привести к мигренозному инсульту и является показанием к срочной госпитализации. «Мигренозный инсульт — когда вазоспазм (первый этап возникновения мигрени — прим. URA.RU) длится достаточно долгое время и возникает соответствующим образом неврологическая симптоматика в виде слабости в руке или ноге — это показания для госпитализации. Терпеть головную боль нельзя. Нужно искать момент и ее купировать», — отметил Базий.

При этом врач добавил, что прием большого количества препаратов, особенно комбинированных (если малые дозы не помогают), может привести к усилению приступов. «Их прием чаще 3-4 раз в неделю могут вызвать так называемые абузусные головные боли. То есть сам прием анальгетиков вызывает головную боль и заставляет увеличивать дозу приема анальгетиков. При этом по сути дела не происходит полного купирования головной боли», — подчеркнул Базий. И лечить в дальнейшем такое состояние, добавил невролог, достаточно сложно.