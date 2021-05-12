Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование по творческим специальностям. Такой законопроект приняли в Госдуме в первом чтении, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.
«Именно в этих специальностях сегодня нуждается отрасль культуры, именно эти специальности требуют наличия жизненного опыта, целостного отношения к людям, целостного взгляда на жизнь», — цитирует Ярилову «Российская газета». Бесплатно второе высшее образование можно будет получить по профессиям композитора, дирижера, переводчика художественной литературы, литературного работника, режиссера театра и кино, телевидения.
Порядок поступления на бюджет на основе конкурса и перечень образовательных учреждений утвердит правительство, указано в сопроводительных документах законопроекта. Основным условием при поступлении будут творческие способности, наличие которых определят на вступительных испытаниях в вузах.
Ранее член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников в разговоре с URA.RU заявил, что в России стало труднее поступать в вузы, потому что сократилось их количество. «Национальная служба новостей» передает, что приемная кампания в вузах в 2021 году начнется 20 июня и продлится до 29 июля.
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