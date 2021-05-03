Доктор наук назвал главную проблему поступления в вузы в России

В стране сократилось число вузов и выросла стоимость образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам стало труднее поступать в вузы из-за сокращения их числа. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, доктор наук, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников.

«Людям стало труднее поступать в вузы — такие данные есть. Сократили огромное число вузов, стоимость образования растет. Если вдвое сократить число театров, уменьшится вдвое и число их посетителей — вы будете этому удивляться? Я не буду. И эта та же самая история», — подчеркнул Капелюшников. При этом доктор наук заявил, что в России по-прежнему ценно получение высшего образования.

Специалист по HR, консультант по построению карьеры Юлианна Васкевич в беседе с URA.RU подчеркнула, что кроме общего сокращения бюджетных мест в этом году проблемы с поступлением в вузы у абитуриентов могут возникнуть из-за пандемии и дистанционного обучения. «11-классники полноценно не учились. Конечно, им сложнее сейчас. И сейчас майские праздники сделали (объявили нерабочими и неучебными днями — прим. URA.RU) — дети вынуждены решать проблемы своими собственными силами», — подчеркнула она.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году порядка 60% выпускников школ смогут поступить в вузы на бюджетные места. И в предстоящие два года в стране должно быть открыто еще 45 тысяч. Не менее 75% из них будет отдано регионам.