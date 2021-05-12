Зюганов пожаловался Мишустину на воровскую политику Силуанова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Наследники гайдаровской политики не дают правительству работать эффективно, считает Геннадий Зюганов Фото:

Руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил уволить министра финансов РФ Антона Силуанова и главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. По мнению лидера коммунистов, правительство РФ будет более эффективным, если в нем не будет «наместников» экс-главы правительства РФ Егора Гайдара, который в 1990-е годы проводил в стране либеральные реформы.

«Я считаю, эта команда может более эффективно решать задачи, если она будет проводить свою финансово-экономическую политику, а не политику Кудрина, Силуанова, наместников, наследников гайдаровской, той преступной воровской политики. Это вопрос исключительно принципиальный. Он, скорее, не финансово-экономический, а вопрос воли», — заявил Зюганов во время ежегодного доклада правительства РФ в Госдуме.

Премьер-министр Михаил Мишустин никак не прокомментировал заявление лидера КПРФ. Он выразил благодарность Силуанову и заметил, что Минфин сделал все возможное и невозможное для того, чтобы сбалансировать бюджеты регионов.

Сегодня на докладе правительства РФ в Госдуме Владимир Жириновский потребовал закрыть левые партии, к которым относится КПФР. По мнению лидера ЛДПР, они только создают видимость демократии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...