Зюганов пожаловался Мишустину на воровскую политику Силуанова

Руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил уволить министра финансов РФ Антона Силуанова и главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. По мнению лидера коммунистов, правительство РФ будет более эффективным, если в нем не будет «наместников» экс-главы правительства РФ Егора Гайдара, который в 1990-е годы проводил в стране либеральные реформы.
«Я считаю, эта команда может более эффективно решать задачи, если она будет проводить свою финансово-экономическую политику, а не политику Кудрина, Силуанова, наместников, наследников гайдаровской, той преступной воровской политики. Это вопрос исключительно принципиальный. Он, скорее, не финансово-экономический, а вопрос воли», — заявил Зюганов во время ежегодного доклада правительства РФ в Госдуме.
Премьер-министр Михаил Мишустин никак не прокомментировал заявление лидера КПРФ. Он выразил благодарность Силуанову и заметил, что Минфин сделал все возможное и невозможное для того, чтобы сбалансировать бюджеты регионов.
Сегодня на докладе правительства РФ в Госдуме Владимир Жириновский потребовал закрыть левые партии, к которым относится КПФР. По мнению лидера ЛДПР, они только создают видимость демократии.
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