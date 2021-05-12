Жириновский потребовал закрыть партии Зюганова и Миронова

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
По мнению лидера ЛДПР, левые партии нужны для создания видимости демократии Фото:

Лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский предложил властям закрыть все левые партии в стране. Такое заявление он сделал с трибуны Госдумы во время ежегодного отчета правительства РФ.

«Я понимаю, чего боится Кремль и вы, — этих левых партий. Так разгоните их, запретите, уберите. У вас же сил хватает», — сказал политик. По мнению Жириновского, сейчас возглавляемая Сергеем Мироновым «Справедливая Россия» и КПРФ Геннадия Зюганова нужны, чтобы создавать видимость демократии в России.

Новость дополняется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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