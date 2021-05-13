Владимир Путин говорил о перезапуске общества «Знание» в своем послании Федеральному собранию в апреле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перезапуск просветительского общества «Знание», о котором говорил президент РФ Владимир Путина в своем послании Федеральному собранию, позволит сохранить историческое наследие России, улучшит качество образования и закроет кадровые вопросы. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил политтехнолог, политолог Марат Баширов.

«Мы в последнее время видим, что президент огромное внимание уделяет, во-первых, кадровой работе. Во-вторых, он уделяет огромное внимание историческому наследию. В-третьих, он уделяет огромное внимание образованию. Вот как раз в этом проекте будут соединены все эти три главных вектора, на которые он регулярно указывал в своих выступлениях», — объяснил URA.RU Баширов. Он напомнил, что сейчас пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, искажая их, чему «Знание» должно противостоять.

В новом составе наблюдательного совета «Знания», во главе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, оказались авторитетные люди, имеющие вес в просветительской сфере, отметил член общественной палаты РФ Константин Комков. «Многие из участников являются признанными не только, как руководители федерального уровня, но и теми людьми, которые задают и тренды, и смыслы в информационном пространстве и в пространстве, связанным с просветительской деятельностью», — высказался в беседе с URA.RU Комков.

«Знание» — общественная некоммерческая организация, задача которой заключается в просветительской работе. Организация действует с 2016 года. 12 мая состоялся съезд общества, где был утвержден наблюдательный совет. Помимо Сергея Кириенко, в него вошли помощники президента Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, Любовь Духанина. Также министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.