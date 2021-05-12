Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко получит новую должность. Он станет главой наблюдательного совета просветительского общества «Знание». Об этом сообщили РБК два источника в организации.
«На съезде общества „Знание“, который проходит в Москве в среду, 12 мая, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко будет избран председателем набсовета организации», — сообщили инсайдеры издания.
Председателем координационного совета выберут первого зампреда комитета по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебову. Кандидатуры Кириенко и Глебовой предложили в Минобрнауки, которое учредило общество «Знание».
Ранее политолог, политтехнолог Станислав Белковский назвал Кириенко в числе возможных кандидатов на место мэра Москвы Сергея Собянина. Политолог напомнил, что нынешний замглавы администрации президента баллотировался еще в 1999 году.
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