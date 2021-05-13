Кремль: почему Путин не обсудил с губернаторами нового полпреда

У Владимира Путина уже месяц нет полномочного представителя в Сибири Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин во время личных встреч с сибирскими губернаторами Александром Уссом (Красноярский край) и Александром Бурковым (Омская область) не обсуждал тему назначения своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе (СФО). Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что данный вопрос не относится к прерогативе глав регионов.

«Тема не обсуждалась с губернаторами, она не входит в их прерогативу. Это прерогатива главы государства. Когда будет назначение, мы вам сообщим», — сказал Дмитрий Песков.

Президент Путин два дня подряд, 11 и 12 мая, встречался с сибирскими губернаторами. При этом в СФО уже месяц нет полпреда президента РФ, после того, как должность покинул Сергей Меняйло. Появлялись слухи, что полпредом может быть назначен Александр Усс, но информация пока не подтвердилась.