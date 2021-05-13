Кремль: почему Путин не обсудил с губернаторами нового полпреда

Президент РФ Владимир Путин во время личных встреч с сибирскими губернаторами Александром Уссом (Красноярский край) и Александром Бурковым (Омская область) не обсуждал тему назначения своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе (СФО). Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что данный вопрос не относится к прерогативе глав регионов.
«Тема не обсуждалась с губернаторами, она не входит в их прерогативу. Это прерогатива главы государства. Когда будет назначение, мы вам сообщим», — сказал Дмитрий Песков.
Президент Путин два дня подряд, 11 и 12 мая, встречался с сибирскими губернаторами. При этом в СФО уже месяц нет полпреда президента РФ, после того, как должность покинул Сергей Меняйло. Появлялись слухи, что полпредом может быть назначен Александр Усс, но информация пока не подтвердилась.
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