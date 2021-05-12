Путин выводит регионы «красного пояса» из-под контроля КПРФ

Владимир Путин в ручном режиме контролирует ситуацию в Сибири Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин усиливает позиции власти в регионах Сибирского федерального округа, которые относят к «красному поясу» (где традиционно сильно влияние КПРФ). Считается, что у коммунистов там такие устойчивые позиции, что на сентябрьских выборах в Госдуму и в областные парламенты «Единую Россию» ждут большие трудности. По мнению политологов, встреча Путина с омским губернатором Александром Бурковым, прошедшая сразу после аудиенции с другим сибирским главой, изменит этот тренд.

12 мая глава государства в Кремле принял экс-депутата Госдумы от Свердловской области, омского губернатора Буркова. Президент сходу дал понять, что настроен на разговор о развитии инфраструктуры в регионе. «Александр Леонидович, с чего начнем? С дорог? За последние три года вы 800 километров построили», — начал диалог Путин. Бурков отчитался об успешном завершении строительства новой дороги у границ с Казахстаном, возведении пяти детсадов за два года, школы на 1100 мест, 44 фельдшерско-акушерских пунктов и капремонте 50 домов культуры в селах.

Александр Бурков попросил президента о строительстве дороги за 42 млрд рублей Фото: Kremlin.ru

«Самой главной проблемой» региона Бурков назвал отток населения. «Мы приграничная территория, и за последние три года из Омской области уехали почти 35 тысяч человек», — посетовал губернатор. Путин назвал причиной низкое качество жизни (в рейтинге РИА «Новостей» за 2021 год область заняла 71 место по уровню безработицы — 8,5%). Бурков предложил решить проблему, превратив регион в «логистический хаб, который можно было бы назвать окном или воротами в Азию». Для этого, по мнению губернатора, нужно построить северный обход Омска за 42 млрд рублей, который свяжет трассы на Тюмень и на Новосибирск, а также снизит транспортную нагрузку на центр города.

«Другое распределение потока», — согласился Путин. Обнадеженный Бурков, который еще в 2018 году безрезультатно обсуждал проект с минтрансом РФ, добавил: «Это вопрос безопасности, экологии и вопрос будущего — развитие этого транспортного узла».

За два дня, это была уже вторая встреча Путина с сибирскими губернаторами. Накануне президент в Кремле обсуждал с главой Красноярского края Александром Уссом строительство метро, Красноярск-Сити и создание региональной авиакомпании.

Политологи связывают повышенное внимание Путина к Сибири с высоким влиянием коммунистов в территории в преддверии выборов. В сентябре 2021 года в СФО пройдут не только выборы в Госдуму, но и голосования за региональных и муниципальных депутатов (в заксобрания Томской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также в горсовет Кемерово).

«Омск, Томск, Новосибирск относятся к «красному поясу», и коммунисты там сильны, как и в других регионах СФО. […] Коронавирусный кризис обостряет протестные настроения и усиливает риски того, что левые партии усилятся на выборах. Вспомните, что, например, было в Омске, когда скорая привезла пациентов к министерству здравоохранения региона в знак протеста.

При этом у «Единой России» плохи дела с кадрами в СФО. Свидетельство тому то, что в Омской области они планируют поставить «паровозом» [во главе списка] мэра Омска Оксану Фадину, несмотря на ее высокий антирейтинг», — сказала URA.RU профессор северо-западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко (ранее жила и работала в Омске).

Оценку Ветренко подтверждает мартовское исследование центра «Рейтинг», проведенное вместе с Финансовым университетом при правительстве РФ. В нем аналитики поставили Фадину на 82 место из 88 по эффективности глав региональных столиц и промышленных центров.

У коммунистов есть шансы ослабить позиции «Единой России» в Сибири Фото: Владимир Андреев © URA.RU

СФО много лет считается «красным поясом». Например, что в 2018 году выборы губернатора Хакасии выиграл член КПРФ Валентин Коновалов. Иркутскую область с 2015 по 2019 возглавлял коммунист Сергей Левченко. На выборах в гордуму Томска в 2020 году КПРФ отстала от «Единой России» всего на 7%, получив результат в 17,5%. Депутатом Госдумы от Омской области является коммунист Олег Смолин, а в соседнем округе его однопартиец Алексей Алехин уступил всего 0,83% единороссу Виктору Шрейдеру. Сибирские регионы Хакасия, Красноярский край и Кемеровская область входят в топ-5 кремлевского антирейтинга по уровню доверия губернаторам среди населения.

Политолог Алексей Рощин считает, что дело не в высоком рейтинге КПРФ. «Просто когда протестный человек не знает за кого голосовать, для него КПРФ из всего плохого остается наименее плохой. Губернаторам жители уже не верят, поэтому президент лично решает возникающие перед властью вызовы. Путин кладет на чашу весов свой авторитет и лично гарантирует жителям, что власть выполнит свои обещания, чтобы ЕР получила свои голоса», — считает Рощин.

Политолог, директор «Маркком» Сергей Маркелов не относит весь СФО к «красному поясу», но подтверждает, что ЕР испытывает в округе кадровый голод. «Насыщение повестки различными проектами, все идеи, которые губернаторы согласуют на приемах у Путина, нацелены на усиление позиций власти», — заключил эксперт.