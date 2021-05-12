Суд отказал Копотилову в предоставлении льготного жилья как ветерану Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Первоуральска Свердловской области Андрей Копотилов объявил голодовку перед администрацией города. Так он надеется обратить на себя внимание, чтобы получить жилье как ветерану боевых действий. Об этом горожанин сам рассказал URA.RU.

«Сегодня у меня третий день голодовки. В первый день меня увидел мэр, махнул на меня рукой и пошел на обед. На второй день полиция мне выписала предостережение, чтобы не нарушал общественный порядок. Я сейчас стою в очереди на льготное жилье в списке малоимущих. Там я на 430-м месте, боюсь, что мне не дожить. А в список ветеранов боевых действий меня переводить отказываются», — сообщил URA.RU Андрей Копотилов.

Копотилов воевал в Чечне, но не может добиться льготного жилья. По словам мужчины, этот вопрос он пытался решить через городской и Свердловский областной суды. Однако в предоставлении льготной квартиры как ветерану ему отказали.

Как пояснила URA.RU пресс-секретарь администрации Первоуральска Вера Иванищева, Андрей Копотилов стоит в общей очереди малоимущих и нуждающихся граждан на улучшение жилищных условий и будет обеспечен жильем в порядке очередности. Перевести его в льготную очередь для ветеранов войн можно было бы в том случае, если бы он встал на учет до 1 января 2005 года в соответствии с федеральным законодательством. Но он встал на учет в 2017 году. Также Вера Иванищева отметила, что Копотилов обращался в суд с требованием включить его в льготную очередь и предоставить жилое помещение, но суд ему в этом отказал.

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