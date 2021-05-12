Полиция выехала к вооруженному челябинцу, называющему себя богом

По словам соседей, мужчина официально получил разрешение и обзавелся оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Сотрудники челябинской полиции 13 мая выехали к мужчине, который назвал себя богом. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее соседи жаловались в сообществе «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте» на его неадекватное поведение и указали на оружие, которое он приобрел на днях.

«На место уже выехала полиция», — заявил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU пообещали предоставить комментарий позже. По словам соседей, мужчина не раз по ночам стучал в двери и кричал, что он бог. «Я Бог, я Аллах», — говорит челябинец на видео в своем аккаунте в соцсетях. По словам соседей, они не раз вызывали полицию, но после беседы мужчину отпускали. Связаться с самим «богом» URA.RU не удалось.

Жители, и без того напуганные поведением соседа, буквально впали в панику после событий в Казани. Там 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая вошел в школу №175 и открыл огонь по ученикам и сотрудникам учебного заведения. Число погибших составило 9 человек, десятки детей и работников школы пострадали. Стрелка задержала полиция, сейчас он находится под стражей и ожидает приговора. На допросе Галявиев заявил, что «осознал себя богом».