Курганский завод с миллионными долгами возобновит работу

Завод по производству дверной фурнитуры выкупил инвестор из Орла Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Для обанкротившегося завода цветного литья в Кургане нашли нового инвестора — компанию «Модуль Сервис» из Орла. Предприятие планирует возобновить работу к концу года, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области. Кроме того, в результате продажи активов появится возможность выплатить миллионные долги по зарплате.

Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов 13 мая встретился с новым инвестором — гендиректором ООО «Модуль Сервис» Сергеем Воробьевым. «На встрече Воробьев подтвердил, что планирует возобновить производство уже к концу года», — говорится в сообщении пресс-службы. Архипов рассказал о мерах поддержки, которые действуют в области для производителей продукции, и пообещал содействие в работе.

По данным пресс-службы губернатора, сейчас долги по зарплате на заводе цветного литья составляют 17,5 млн рублей. Возможность погасить задолженность появится уже в июне, после продажи активов предприятия-банкрота.

Завод цветного литья ввели в эксплуатацию в 2010 году. Предприятие производило дверную фурнитуру и декоративные изделия из цветных металлов. Продукцию поставляли в крупные торговые сети, в том числе в гипермаркеты Leroy Merlin. Председателем совета директоров завода был бывший заместитель губернатора Дмитрий Бектимиров, которого в 2011 году осудили за коррупцию. После условно-досрочного освобождения экс-чиновник вернулся к руководству предприятием.

В 2018 году суд признал завод цветного литья банкротом, в 2020 году его имущество выставили на продажу. По данным на конец 2020 года, долги по зарплате на заводе превышали 18 млн рублей.