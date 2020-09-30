В Кургане назвали компании с самыми большими долгами по зарплатам

В Кургане сотни работников двух заводов несколько лет не могут дождаться зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По состоянию на 10 сентября два курганских предприятия задолжали своим сотрудникам 36,3 млн рублей. Оба юрлица признаны банкротами. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития Кургана до 2023 года, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

«Должник с длительным сроком задолженности (возникла в 2015 году) — находящееся в процедуре банкротства ООО „Завод каркасно-панельного домостроения“ (долг — 18,27 млн рублей, или 50,3% общей суммы задолженности)», — отмечается в документе. ООО «Завод цветного литья» должно своим работникам 18,05 млн рублей, (49,7% общей суммы задолженности). Заработанных денег не могут дождаться 465 работников этих заводов.

В муниципальных учреждениях Кургана по состоянию на 10 сентября задолженность по выплате заработной платы отсутствует, говорится в документе. По состоянию на начало 2020 года общая сумма выявленных долгов по зарплате в Кургане составляла 43,4 млн рублей (в трех организациях перед 593 работниками).

По данным на август 2019 года долги Завода цветного литья составляли 21,6 млн рублей. Ранее этим предприятием руководил бывший заместитель губернатора Курганской области Дмитрий Бектимиров. По состоянию на 2017 год долги по зарплате на Заводе каркасно-панельного домостроения составляли 28 млн рублей. Чтобы рассчитаться с ними, имущество предприятия выставляли на торги.

Согласно стратегии развития Кургана, принятой в 2019 году, долги по зарплате планировалось выплатить к 2020 году. В конце сентября администрация признала эту стратегию утратившей силу и разработала новую.