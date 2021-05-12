Компании сына пермского экс-губернатора ушли в минус

Компании, принадлежащие Антону Чиркунову, закончили 2020 год с убытком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании, принадлежащие Антону Чиркунову, сыну экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова, показали убыток по итогам 2020 года. Данные отражены на сайте госинформресурса Федеральной налоговой службы.

Так, ООО «Вили» (сервис премиального такси Wheely) получила чистый убыток в размере 78 млн рублей, тогда как 2019 год фирма закончила с прибылью в сумме 11,2 млн рублей. ООО «Вилли Разработка», соучредителем которой также значится Чиркунов, показала по итогам 2020 года убыток в размере 82,5 млн рублей. Согласно открытым источникам, компания занимается научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук, производством игр и игрушек, рекламной деятельностью.

URA.RU рассказывало, что из-за начавшейся в 2020 году пандемии сервис такси Wheely временно прекратил деятельность в Москве. При этом компания сообщала о намерениях выйти на зарубежные рынки. В частности, сервис планировал начать свою работу в Дубае и США.