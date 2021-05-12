Курганское село осталось без власти

Большечаусовская сельская дума уволила главу и объявила о самороспуске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дума Большечаусовского сельсовета Кетовского района Курганской области объявила о самороспуске. Перед этим депутаты отправили в отставку главу села Сергея Ильченко. Решения опубликованы на сайте сельсовета.

«Прекратить полномочия главы Большечаусовского сельсовета Кетовского района Курганской области Ильченко Сергея Юрьевича с 20 мая 2021 года», — говорится в решении думы. В документе указано, что это сделано на основании личного заявления чиновника об отставке по собственному желанию. С 21 мая обязанности главы сельсовета будут временно возложены на управляющую делами Татьяну Кармакулину.

В тот же день сельская дума приняла решение о самороспуске на основании письменных заявлений депутатов. «Признать полномочия Большечаусовской сельской думы седьмого созыва досрочно прекращенными. Также досрочно прекратить полномочия председателя Большечаусовской сельской думы Медведевой Т.А.», — указано в документе. Его подписали Ильченко и председатель думы Татьяна Медведева.

Дозвониться за комментариями до руководства сельсовета URA.RU не удалось. Вместе с тем источники, близкие к властям региона, считают, что причиной отставки главы и самороспуска думы стала муниципальная реформа. В апреле в муниципалитете проводились публичные слушания по вопросу объединения всех поселений Кетовского района в округ. Жители села выступили против таких преобразований.