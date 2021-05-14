Жители дома ЖК «Крыловъ-2» уже обратились с жалобами в Генпрокуратуру РФ, к полпреду президента в УрФО и областному омбудсмену Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Группа Синара» (принадлежит бизнесмену Дмитрию Пумпянскому) отдает участок возле жилого комплекса «Крыловъ» под платную парковку. Из-за этого жильцы VIP-дома не смогут проехать к собственному паркингу. Об этом URA.RU сообщила руководитель товарищества собственников недвижимости «Татищева 47а» (второй корпус ЖК «Крыловъ») Елена Шполянская.

«При строительстве нашего дома предполагалась комплексная застройка. Между двумя корпусами нашего комплекса находится земельный участок. Он является единственным подъездом к дому, паркингам и на территорию двора. Недавно мы узнали, что этот участок оказался не у застройщика („Синара-девелопмент“), а у АО „Группа Синара“. Сейчас планируется снос всех элементов благоустройства и создание платной автостоянки на этом участке. У нас не осталось другого выхода, кроме как обратиться в суд», — рассказала Шполянская.

По ее словам, жители дома ЖК «Крыловъ-2» уже обратились с жалобами в Генпрокуратуру РФ, к полпреду президента России в УрФО и к областному омбудсмену. Кроме того, ТСЖ обратилось с иском к АО «Группа Синара» в Свердловский арбитраж. Заявление пока не принято к производству.

В пресс-службе АО «Группа Синара» URA.RU подтвердили, что земельный участок в границах улиц Пирогова—Ключевская—Мельникова—Татищева общей площадью 3552 кв. м. находится в их собственности. «В ноябре 2020 года он передан в аренду управляющей компании „Столица“ для организации и эксплуатации парковочных мест для жильцов и иной деятельности арендатора, в соответствии с разрешенным использованием объекта. В настоящее время продажа участка не предполагается», — уточнили там. О вариантах решения конфликта с жителями там не сообщили.

Двухсекционный жилой комплекс бизнес-класса «Крыловъ» расположен недалеко от стадиона «Екатеринбург-Арена». На первых уровнях дома располагаются салон красоты, детский клуб, магазины и офисы. Внутренняя инфраструктура включает в себя закрытый благоустроенный двор с детскими площадками, единую службу рецепции. Безопасность осуществляется с помощью системы видеонаблюдения. Застройщиком ЖК «Крыловъ» является «Синара—Девелопмент».