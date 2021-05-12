Валерий Гартунг предложил эсерам перспективный, но рискованный план, утверждает инсайдер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг ведет в Москве консультации о формировании на выборах в Госдуму двух региональных групп «Справедливой России», сообщил URA.RU источник в партийных кругах. При максимально удачном для справедливороссов голосовании такая схема может дать партии сразу три мандата федерального парламента от Челябинской области.

«Если ему удастся договориться с федеральным руководством СР, Челябинскую область поделят на две части. Гартунг оставит за собой север, Коркинский одномандатный округ и его окрестности. Лидером второго регионального списка станут его старый соратник, глава комитета по регламенту и этике заксобрания области Василий Швецов или депутат ЗСО Ольга Мухометьярова», — пояснил URA.RU инсайдер.

При идеальном для эсеров развитии событий им достается два места в федеральном парламенте. Гартунг, победив в одномандатном округе, уступает свой «списочный» мандат второму номеру — и в Госдуму попадают сразу три представителя «Справедливой России».

«Главная проблема пока — доказать руководству партии в Москве, соцопросами или еще как-то, что при „разделении“ области СР гарантированно получит хотя бы один мандат. Тогда схему утвердят на съезде партии 26 июня», — добавил собеседник URA.RU. Сам Гартунг не ответил на звонки корреспондента URA.RU.