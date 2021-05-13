Попавший в ДТП депутат Госдумы назвал виновника аварии

Винить в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Москве на Кутузовском проспекте, следует не депутата Госдумы Рахима Азимова, а водителя перевернувшегося автомобиля Skoda. Мнение депутата озвучил его помощник Борис Веснин.
«Наш автомобиль двигался по своей полосе дорожного движения, с разрешенной скоростью и не совершал резких маневров. Все это видно на записи видеорегистратора», — цитирует Веснина РБК. Сам Азимов пожелал пострадавшему водителю выздоровления и отметил, что готов оказать помощь.
Столкновение двух автомобилей произошло 13 мая. Из-за этого движение транспорта в центр Москвы осуществлялось по одной полосе, напоминает телеканал 360. Авария случилась после перестроения автомобиля Skoda в ряд, где ехал Range Rover депутата. Первый автомобиль перевернулся на крышу, а водителю потребовалась помощь врачей, пишут Дни.ру.
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