Попавший в ДТП депутат Госдумы назвал виновника аварии

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
Авария с участием дРахима Азимова произошла утром 13 мая (архивное фото) Фото:

Винить в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Москве на Кутузовском проспекте, следует не депутата Госдумы Рахима Азимова, а водителя перевернувшегося автомобиля Skoda. Мнение депутата озвучил его помощник Борис Веснин.

«Наш автомобиль двигался по своей полосе дорожного движения, с разрешенной скоростью и не совершал резких маневров. Все это видно на записи видеорегистратора», — цитирует Веснина РБК. Сам Азимов пожелал пострадавшему водителю выздоровления и отметил, что готов оказать помощь.

Столкновение двух автомобилей произошло 13 мая. Из-за этого движение транспорта в центр Москвы осуществлялось по одной полосе, напоминает телеканал 360. Авария случилась после перестроения автомобиля Skoda в ряд, где ехал Range Rover депутата. Первый автомобиль перевернулся на крышу, а водителю потребовалась помощь врачей, пишут Дни.ру.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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