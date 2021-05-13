В Курганской области жара будет сильнее, чем ожидалось

Температура в регионе поднимется до +37 градусов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В некоторых районах Курганской области с 15 по 17 мая потеплеет до +37 градусов. Данное сообщение размещено на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«С 15 по 17 мая 2021 года в отдельных районах Курганской области ожидается сильная жара», — указано в сообщении. По прогнозу синоптиков, максимальная температура воздуха в них достигнет +37 градусов.

По данным ЦГМС, аномальная жара в регионе продлится до 17 мая. В регионе 15 мая ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в регионе потеплеет до +34 градусов. В области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.