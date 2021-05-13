13 мая 2021
12 мая 2021

В Курганской области жара будет сильнее, чем ожидалось

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , пляж, жара, жажда, пьет из бутылки
Температура в регионе поднимется до +37 градусов Фото:

В некоторых районах Курганской области с 15 по 17 мая потеплеет до +37 градусов. Данное сообщение размещено на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«С 15 по 17 мая 2021 года в отдельных районах Курганской области ожидается сильная жара», — указано в сообщении. По прогнозу синоптиков, максимальная температура воздуха в них достигнет +37 градусов.

По данным ЦГМС, аномальная жара в регионе продлится до 17 мая. В регионе 15 мая ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в регионе потеплеет до +34 градусов. В области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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